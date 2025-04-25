Генерал Москалик, убитый под Москвой, участвовал во встречах "Нормандской четверки", – СМИ

В Подмосковье 25 апреля взорвали машину генерала Ярослава Москалика, который в результате взрыва погиб. Как оказалось, он участвовал во встречах "Нормандской четверки" в 2019 году.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные редактора российской редакции "Радио Свобода" Марка Крутова.

К теме В сети появились кадры с моментом подрыва автомобиля с Москаликом

Что рассказал журналист о Ярославе Москалике

По словам журналиста, Москалик участвовал как минимум в 2 встречах в рамках Нормандского формата: в 2015 году, когда была согласована "формула Штайнмайера" для реализации Минских договоренностей, и 9 декабря 2019 года – во время первой личной встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.



Москалик участвовал во встрече "Нормандской четверки" / Фото с аккаунта Марка Крутова в соцсети Х

Именно на последней встрече было сделано первое фото, на котором Москалик изображен рядом с советником Путина и идеологом кремлевского проекта "Новороссия" Владиславом Сурковым, а также с Юрием Ушаковым – бывшим послом России в США, который сейчас занимает должность помощника президента России по вопросам внешней политики.

Кроме того, в 2018 году Москалик входил в состав российской делегации на переговорах с сирийским диктатором Башаром Асадом во время гражданской войны, когда Москва поддерживала режим в Дамаске.



Москалик также был на переговорах с Асадом / Фото с аккаунта Марка Крутова в соцсети Х

К слову, машину заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России Ярослава Москалика взорвали в Подмосковье утром 25 апреля. В результате взрыва от авто не осталось почти ничего, а сам оккупант, по предварительным данным, погиб.