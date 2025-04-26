Ищут "украинский след": ФСБ заявила, что подозреваемого в подрыве генерала Москалика задержали

ФСБ задержала вероятного подрывника российского генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Подозревается, что заместителя начальника одного из управлений генштаба России убил посланник из Украины.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Москалик погиб 25 апреля из-за подрыва автомобиля в городе Балашиха, что недалеко от Москвы.

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Кто мог заминировать автомобиль Ярослава Москалика

В России проводят расследование гибели генерал-лейтенанта оккупационной армии Ярослава Москалика. Спецслужбы страны-агрессора задержали подозреваемого Игната Кузина.

По данным ФСБ, Кузин приобрел подержанный автомобиль Volkswagen и заминировал его самодельным взрывным устройством. Именно эту машину мужчина, предположительно, припарковал возле дома Москалика в Балашихе. В какой-то момент автомобиль взорвался, когда российский военный выходил из подъезда, смертельно ранив его.

Отмечается также, что Кузин отслеживал Москалика некоторое время. Он изучал его маршрут, расписание и привычки.

Российские правоохранители заявили, что Игнат Кузин выполнял задание Украины по ликвидации очередного генерала. Мужчина имел с 2015 года российский паспорт и водительское удостоверение.

Украинская сторона не комментирует подрыв Ярослава Москалика, поэтому неизвестно, было ли его убийство спецоперацией украинских служб.

Напомним, в Кремле сразу же обвинили Киев в убийстве Ярослава Москалика. Там отметили, что "Украина показала свою сущность".

Так уже 10 российских генералов ликвидировали за время полномасштабной войны. Большинство убитых военнослужащих были командующими российских оккупантов.