Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ. Москалик загинув 25 квітня через підрив автомобіля в місті Балашиха, що неподалік Москви.

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Хто міг замінувати автомобіль Ярослава Москалика

У Росії проводять розслідування загибелі генерал-лейтенанта окупаційної армії Ярослава Москалика. Спецслужби країни-агресорки затримали підозрюваного Ігната Кузіна.

За даними ФСБ, Кузін придбав уживаний автомобіль Volkswagen та замінував його саморобним вибуховим пристроєм. Саме цю машину чоловік, імовірно, припаркував біля будинку Москалика у Балашисі. У якийсь момент автомобіль вибухнув, коли російський військовий виходив з під'їзду, смертельно поранивши його.

Зазначається також, що Кузін відстежував Москалика деякий час. Він вивчав його маршрут, розклад та звички.

Російські правоохоронці заявили, що Ігнат Кузін виконував завдання України з ліквідації чергового генерала. Чоловік мав з 2015 року російський паспорт та посвідчення водія.

Українська сторона не коментує підрив Ярослава Москалика, тож невідомо, чи його вбивство було спецоперацією українських служб.

Нагадаємо, у Кремлі одразу ж звинуватили Київ у вбивстві Ярослава Москалика. Там зазначили, що "Україна показала свою сутність".

Так уже 10 російських генералів ліквідували за час повномасштабної війни. Більшість вбитих військовослужбовців були командувачами російських окупантів.