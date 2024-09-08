Погиб Ярослав Олейник – советник министра по вопросам стратегических отраслей

Стало известно о гибели Ярослава Олейника "Локи". Он работал в Министерстве стратегической промышленности.

О гибели коллеги сообщила заместитель министра по вопросам стратегических отраслей Анна Гвоздяр.

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Погиб 28-летний чиновник и военный

Вечером 8 сентября чиновница сделала пост в Facebook. В нем она рассказала, что получила трагическую весть о том, что ночью Ярослав Олейник вместе с женой Ниной попали в смертельное ДТП.

Ярослав был искренним и веселым человеком, что посвятила всю свою – к сожалению, очень недолгую – жизнь борьбе с врагом. Это большая потеря для всех нас. Для меня Локи стал первым коллегой в Министерстве, он многому научил меня, а я – его,

– написала Гвоздяр.

На гибель "Локи" отреагировал и экс-министр Александр Камышин. Чиновник отметил, что Олейник был одним из первых членов обновленной команды МинСтратегПрома. Он присоединился к министерству прошлым летом прямо с линии фронта. Отвечал за работу с производителями дронов.

Трагическое известие прокомментировал и мэр Тетиева Богдан Балагура. Он отметил, что Ярослав Олейнику было всего 28 лет, из которых 10 он провел на войне.

Нет слов, чтобы описать эту трагедию, особенно осознавая, какую важную роль Локи играл в работе с беспилотниками и сколько он сделал для победы Украины ....Он был искренним, настоящим, профессиональным и человечным человеком,

– вспомнил городской голова.

Справка: Ярослав Олейник с лета 2023 года занимал должность советника министра по вопросам стратегических отраслей. Проститься с ним можно будет во вторник в 12 часов в Михайловском соборе, Киев.