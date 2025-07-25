Львов прощается с Ярославом Рущишином: когда и где похоронят нардепа

Львов прощается с выдающимся деятелем и меценатом. Ярослава Рущишина, который погиб в жутком ДТП, похоронят 28 июля после общегородского прощания.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на партию "Голос", к которой принадлежал Ярослав. В результате смертельного ДТП на Ивано-Франковщине погиб народный депутат и известный львовский предприниматель Ярослав Рущишин.

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Во Львове готовятся к прощанию с Ярославом Рущишином

Его похоронят 28 июля на Лычаковском кладбище во Львове.

Прощание с Рущишином начнется в субботу, 27 июля, в церкви Святой Софии возле УКУ. В воскресенье в 9:30 – Божественная Литургия, после которой состоится общегородское прощание на Площади Рынок и похороны.

График прощания с Ярославом Рущишином:

Место: Церковь Святой Софии, ул. Козельницкая, 2а

27 июля, 19:00 – парастас.

28 июля, 9:30 – Литургия.

11:30 – общегородское прощание на Площади Рынок.

13:00 – 14:00 – похороны на Лычаковском кладбище.

Семья просит не приносить цветов, а перевести средства на поддержку Украинского католического университета – учреждения, которому Рущишин посвятил немало усилий.

Что произошло?

ДТП произошло 24 июля около 21:45 возле села Бабухов. Ярослав Рущишин был за рулем мотоцикла Harley-Davidson и столкнулся с трактором, который ехал в попутном направлении. 57-летний нардеп умер по дороге в больницу.

Кем был Ярослав Рущишин?

Ярослав Рущишин – известный львовский предприниматель, меценат и общественный деятель. Один из основателей легендарного художественного объединения "Дзига", которое стало культурным сердцем Львова 1990-х. Основал швейную компанию "Троттола", которая стала одним из крупнейших украинских экспортеров в своей отрасли.

Отдельное место в его жизни занимало образование: Рущишин был почетным сенатором УКУ и соучредителем бизнес-школы университета. В 2019 году прошел в парламент по списку партии "Голос", где занимался вопросами экономики, предпринимательства и культуры.