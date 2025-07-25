Гибель нардепа Рущишина в ДТП: зарегистрировано уголовное производство

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту ДТП, в котором погиб народный депутат Украины Ярослав Рущишин 24 июля. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Смотрите также Нардеп, общественный деятель и меценат: что известно о Ярославе Рущишине, который погиб в ДТП

Уголовное производство по факту ДТП

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту смертельного ДТП, которое произошло вечером 24 июля 2025 года на автодороге Н-09 Мукачево – Львов вблизи села Бабухов Рогатинской территориальной общины Ивано-Франковской области. В результате происшествия погиб народный депутат Ярослав Рущишин.

Устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП / Фото Офиса генпрокурора

В результате дорожно-транспортного происшествия народный депутат получил тяжелые телесные повреждения и впоследствии скончался в карете скорой помощи,

– говорится в сообщении.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия и устанавливаются все обстоятельства трагического события.