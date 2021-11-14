Ярыми украинофобами в РФ являются украинцы, которые там ассимилировались – журналист Цымбалюк

По наблюдениям, самыми ярыми украинофобами в России являются бывшие граждане Украины. Именно они после успешной ассимиляции и проявляют украинофобские настроения.

Такое мнение озвучил в интервью журналист Роман Цымбалюк. По его словам, есть много примеров, когда бывшие украинцы пытаются быть больше "россиянами", чем сами россияне.

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Цымбалюк отметил, что за примерами далеко идти не нужно – их полно в истории. Именно те, кто родился в Украине, а впоследствии переехал в Россию, сейчас и занимаются украинским вопросом и являются наиболее ярыми украинофобами.

Они когда-то родились в Украине, а затем под их председательством принимают решение о введении российской армии в Украину,

– констатировал Цымбалюк.

В этом контексте говорится о российской чиновнице родом из Украины Валентине Матвиенко.

Именно она председательствовала на том же заседании Совета Федерации, во время которого президенту России Владимиру Путину дали право ввести войска на территорию Украины. Это решение Совета Федерации открыло путь к началу войны против Украины и аннексии Крыма.

Цымбалюк об украинофобах в России: смотрите видео