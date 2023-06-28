Взрывы раздались в районе местного вокзала. В результате "хлопка" в Ясиноватой могли погибнуть или получить ранения россияне, передает 24 Канал.

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Соцсетями распространяются интересные видео

Очевидцы поделились кадрами с места происшествия. На видеозаписи видны дым и испуганные птицы. Там же можно увидеть и услышать пожарные машины.

Первые кадры с места событий: видео

Активист Сергей Стерненко написал в своем блоге, что в Ясиноватой гибнут захватчики. Телеграмм-каналами также распространяется информация, что в момент взрыва у вокзала находилось скопление оккупантов. Подробности пока уточняются.

Вражеские СМИ создали небольшой сюжет на месте событий. Кремлевские СМИ показали работу пожарных. Они ломали дверь и срывали решетку с окон, чтобы попасть в здание с поврежденной крышей.

К слову, Ясиноватая считалась одним из крупнейших железнодорожных узлов Украины. Россияне и коллаборанты захватили этот город в 2014 году.

Россияне постоянно сталкиваются с "хлопком" на оккупированных территориях