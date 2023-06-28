Вибухи пролунали в районі місцевого вокзалу. Внаслідок "бавовни" у Ясинуватій могли загинути чи отримати поранення росіяни, передає 24 Канал.

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Соцмережами ширяться цікаві відео

Очевидці поділилися кадрами з місця подій. На відеозаписі видно дим та переляканих птахів. Також там можна побачити та почути пожежні машини.

Перші кадри з місця подій: відео

Активіст Сергій Стерненко написав у своєму блозі, що у Ясинуватій гинуть загарбники. Телеграм-каналами також шириться інформація, що у момент вибуху біля вокзалу перебувало скупчення окупантів. Подробиці наразі уточнюються.

Ворожі медіа створили невеликий сюжет на місці подій. Кремлівські ЗМІ показали роботу пожежників. Вони ламали двері та зривали ґрати з вікон, щоб потрапити до будівлі з пошкодженим дахом.

До слова, Ясинувата вважалася одним із найбільших залізничних вузлів України. Росіяни та колаборанти захопили це місто у 2014 році.

Росіяни постійно стикаються з "бавовною" на окупованих територіях