Громких взрывов было несколько. Пока неизвестно о жертвах и раненых среди российских захватчиков.
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Ночные взрывы в Мелитополе
Как стало известно, в ночь на 28 июня в Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы. Предварительно известно о прилетах по российским оккупантам и детонации вражеского боекомплекта.
Отмечается, что над Мелитополем также работала российская ПВО, но, судя по всему, безрезультатно.
Какая ситуация в Мелитополе: последние новости
- Напомним, что 22 июня в Мелитопольский район пришел "хлопок". Россияне сразу заявили о работе ПВО, однако черный дым свидетельствует о другом. Жители сообщали, что громко было в северной части города, а также был слышен взрыв в стороне Акимовки. Иван Федоров рассказал, что в городе в сторону пожара поехало много скорых.
- По предварительной информации, прилетело по военной базе, которую оккупанты обустроили на территории медицинских складов и газового хозяйства.
- Сейчас ситуация во временно оккупированном Мелитополе каждый день ухудшается. Россияне сделали его своим логистическим и административным центром. В результате в Мелитополе усиливается террор на гражданское население, постоянно увеличивается количество окупантов и Россия активно навязывает свою пропаганду.
- Украинцы в оккупированном Мелитополе дают отпор информационной кампании России. Чтобы не подчиниться оккупантам, они уничтожают российскую пропаганду.
- Так, активисты движения "Желтая лента" сожгли более 100 экземпляров "аквафрешных" газет, чем в очередной раз продемонстрировали, что не подчинятся оккупантам.
- Недавно во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье россияне начали длительную перестрелку между собой. Произошло это, когда захватчики искали украинских партизан. Мэр рассказал, что перестрелка продолжалась от 15 до 20 минут. Слышали ее жители трех районов города.