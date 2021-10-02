Ясько рассекретила сколько времени длится ее роман с Саакашвили
Источник:ТСН
Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько рассказала подробности об отношениях с Михеилом Саакашвили. Политик призналась, что в романтических отношениях пара находится уже более года.
Ясько познакомилась с мамой Саакашвили
Пока Саакашвили находится за решеткой в Грузии, Ясько – в Трускавце. О своем возлюбленном она рассказала журналистам на съезде "Слуги народа".
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Мы были вчера (1 октября – 24 канал) еще с ним на связи. То, что произошло вчера, то, что его арестовали, это очень грустно и больно мне лично и политически,
– подчеркнула нардеп.
Она рассказала, что уже успела познакомиться с мамой Саакашвили и одним из его сыновей. А еще Ясько уверяет, что она у него теперь – единственная женщина.
"Он уже не женат", – заверила политик.
Что известно об отношениях "слуги" и бывшего президента Грузии
- 1 октября в Грузии задержали Саакашвили. После этого нардеп опубликовала видео в котором пара признается в своих романтических отношениях. Впоследствии сам политик написал в фейсбуке: "Я и Лиза Ясько вместе".
- Жена бывшего президента Грузии Сандра Рулофс на его новый роман никак не отреагировала. Они лишь отметила, что Саакашвили поступил героически, когда вернулся на родину.
- В соцсетях Ясько начали резко критиковать из-за отношений с женатым мужчиной. Однако та ответила, что не может больше молчать о своей любви, тем более когда Саакашвили задержали. "Для меня важно защищать его как близкого для меня человека, который также является гражданином Украины, и я должен это делать как политик", – говорила парламентарий.