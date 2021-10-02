Ясько рассекретила сколько времени длится ее роман с Саакашвили

Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько рассказала подробности об отношениях с Михеилом Саакашвили. Политик призналась, что в романтических отношениях пара находится уже более года.

Ясько познакомилась с мамой Саакашвили

Пока Саакашвили находится за решеткой в Грузии, Ясько – в Трускавце. О своем возлюбленном она рассказала журналистам на съезде "Слуги народа".

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Мы были вчера (1 октября – 24 канал) еще с ним на связи. То, что произошло вчера, то, что его арестовали, это очень грустно и больно мне лично и политически,

– подчеркнула нардеп.

Она рассказала, что уже успела познакомиться с мамой Саакашвили и одним из его сыновей. А еще Ясько уверяет, что она у него теперь – единственная женщина.

"Он уже не женат", – заверила политик.

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