Ясько заявила о "фармакологических пытках" над Саакашвили в Грузии

Елизавета Ясько бьет тревогу из-за состояния здоровья своего любимого Михеила Саакашвили. "Слуга народа" говорит, что в тюрьме его лечили психотропными препаратами, которые раньше тот не употреблял.

Соответствующее видеообращение "слуга народа" опубликовала в своем фейсбуке. В нем она рассказала о ситуации с Саакашвили по состоянию на 6 декабря.

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В начале своего обращения Ясько перешла на русский язык. Мол, хочет, чтобы ее услышали и поняли как можно больше людей. Любимая Саакашвили отметила, что выходные были очень тревожными. Она сильно обеспокоена состоянием здоровья политика. Все потому, что стало известно о нескольких фактах, о которых не знали ни его близкие, ни личный врач.

Саакашвили лечили психотропными препаратами

По словам нардепа, еще несколько недель назад Саакашвили "прописали" препарат, который якобы должен помочь ему со сном. Политику же давали психотропный препарат – в больших дозах, в которых не было нужды. Такое заявление сделала врач Мариам Джишкариани, представляющая независимый грузинский центр "Эмпатия".

Ясько подчеркнула, что этот препарат Саакашвили начали давать еще в тюрьме в Рустави. Это продолжали делать и в Глданской тюрьме. После перевода в военный госпиталь дозу увеличили "до огромного количества". Любимая политика рассказала, что тот жаловался на проблемы со сном и сильную тревожность. Есть проблемы со слухом и зрением, он сильно устает.

Он очень слаб. Когда мы встречались недавно, мне уже тогда показалось, что он находится под таблетками,

– добавила Ясько.

Любимая Саакашвили говорит о "фармакологических пытках"

"Слуга народа" подчеркнула, что согласно ряду конвенций и экспертному мнению, использование таких препаратов – это фармакологические пытки. "Это большой международный скандал. Если его хотят убить и сделать так, чтобы он не мог говорить, думать… Мы знаем, что такие процессы идут от тех, кто выписал такие таблетки. Это все было спланировано. Поэтому это очень страшно", – отметила нардеп.

Историю болезни показывают только фрагментами

Ясько убеждена, что Саакашвили пытаются уничтожить психологически и политически. Для этого, мол, используют самые разные методы.

Судя по словам украинского нардепа, недавно политик уже перестал принимать эти опасные таблетки. Впрочем, еще ему дают в военном госпитале – неизвестно. Близкие и адвокаты просили показать его историю болезни. Однако ее либо вообще не дают, либо показывают только фрагментами.

Ясько рассказала о состоянии здоровья Саакашвили: смотрите видео

Политик подчеркнула, что в условиях, в которых находится Саакашвили, он не может получить необходимой реабилитации. Ему важно проводить время на свежем воздухе и постоянно двигаться. Впрочем, маленькая палата, в которой он находится, этого не позволяет. При этом сразу за ней стоит тюремная охрана, которая фактически не позволяет Михеилу ничего делать.

Что этому предшествовало

Ранее в грузинском Минздраве прокомментировали состояние Саакашвили. Там оценивают его как удовлетворительное. В ведомстве заверили, что политик не нуждается в лечении за пределами страны.

Впрочем, психологи утверждают, что у бывшего президента Грузии синдром посттравматического стрессового расстройства. Они настаивают на том, что политику требуется реабилитация.

В конце ноября Саакашвили выступил на судебном заседании в Тбилиси. Тогда он обратился к украинцам и заявил, что "не признает прокуратуру и грузинское правосудие".

Рассмотрение его дела было перенесено на конец декабря. Все из-за столкновений, вспыхнувших между правоохранителями и сторонниками политика под зданием суда.

Как в Тбилиси начался суд над Саакашвили: смотрите видео 24 канала