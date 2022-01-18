"Javelin" для боя в городе: Великобритания передала Украине лучшие гранатометы NLAW, – Бутусов
Источник:фейсбук Юрия Бутусова
Журналист Юрий Бутусов сообщил, что стартовали поставки противотанковых гранатометов NLAW. Они – помощь Украине от Великобритании.
По словам Бутусова, гранатометы NLAW – лучшие гранатометы для боя в городе. У России нет аналогов.
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Бутусов рассказал, что военно-транспортная авиация Великобритании начала поставки в Украину крупной партии современного противотанкового вооружения из запасов английской армии.
Великобритания поставляет в Украину новейшее вооружение – один из лучших в мире одноразовых противотанковых гранатометов NLAW с калибром гранаты в 150 миллиметров, идеальное оружие для боя в городе и поражения любых типов российских танков,
– подчеркнул Бутусов.
NLAW – совместная разработка Великобритании и Швеции.
Почему NLAW – лучший в мире
- NLAW – это "Javelin" для коротких дистанций. Он поражает цель по принципу "выстрелил и забыл".
- Короткое время реакции. От захвата цели до пуска достаточно 5 секунд.
- Гранатомет предназначен для стрельбы именно из закрытых помещений, через укрытия, с верхних этажей построек или подвала.
- Максимальная дальность прицельной стрельбы – для старых модификаций 600 метров, для новых – 800 метров. Точность – около 100 %. Минимальная дальность пуска – 20 метров.
- Два режима стрельбы.
- Срок годности – 20 лет.
- NLAW – это не "расходное" средство типа РПГ-26 – это дорогое оружие для ближнего боя.
Эстония собирается передать Украине Javelin
- Начальник отдела международного сотрудничества Министерства обороны Пеетер Куймет заявил, что Эстония намерена передать Украине ракеты Javelin и гаубицы.
- Однако сперва необходимо получить разрешение от США. Кроме того, свое согласие должны предоставить Финляндия, Германия и бывшие владельцы гаубиц.
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Пост Бутусова:
Великобритания начала поставки в Украину противотанковых гранатометов NLAW – лучших в мире гранатометов для боя в городе, которые не имеют аналогов в России.
По данным источников "Цензор.Нет", военно-транспортная авиация Великобритании начала поставки в Украину крупной партии современного противотанкового вооружения из запасов британской армии.
Как выяснилось, Великобритания поставляет в Украину новейшее вооружение – один из лучших в мире одноразовых противотанковых гранатометов NLAW с калибром гранаты в 150 миллиметров, идеальное оружие для боя в городе и поражения любых типов российских танков.
Чем же так эффективен NLAW? Это совместная технология Великобритании и Швеции.
Его преимущества – это целый комплекс.