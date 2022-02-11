Javelins, гранаты и амуниция: в Украину прилетели еще два самолета с военной помощью
Источник:фейсбук-страница Алексея Резникова
США не прекращают доставлять в Украину оборонительное вооружение на фоне угроз со стороны России. В течение 10 февраля в Киеве приземлились сразу 2 самолета с военной помощью.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников. Соответствующее сообщение он опубликовал в фейсбуке поздно вечером 10 февраля около 23:30.
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В Украину доставили важный груз
По словам Резникова, в этот раз американцы передали Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, боевые зарады для гранатомета и другую оборонную амуницию для ВСУ.
Вес военной помощи от наших американских друзей, которую сегодня доставили, составляет около 130 тонн,
– уточнил глава Минобороны.
И подчеркнул, что с 22 января Вашингтон передал Украине военную помощь, общим весом более 1200 тонн. Ее в Киев доставили 15 самолетами. "Продолжение следует", – анонсировал он.
Военная помощь для Украины от США / коллаж 24 канала
Что говорят в посольстве Украины
Об очередных партиях военной помощи сообщили и в украинском посольстве США. Ее отправили с американской базы Dover Air Force. Госпожа посол Оксана Маркарова присутствовала при этом. Дипломаты подчеркнули, что этот груз является частью помощи, согласованной Байденом из-за угрозы нового нападения России. Общая ее стоимость должна взыскать 200 миллионов долларов.
Выражаем благодарность США за непоколебимую поддержку Украины и укрепление обороноспособности украинской армии,
– подчеркнули в посольстве.
Оборонительное вооружение от США
- Впервые Вашингтон передал Украине военную помощь в ночь на 22 февраля. Тогда в Киеве приземлился самолет с летальным оружием.
- С тех пор, как уже упоминал Резников, американские самолеты в целом 15 раз доставляли в столицу различное оборонительное вооружение. Иногда и дважды в день.
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