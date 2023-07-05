Об этом 24 Каналу сказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. У Кадырова заметна отечность лица, вероятно, спровоцированная медикаментами или наркотическими веществами.

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"Визуально его состояние очень похоже на то, когда человек принимает лекарства при воспалительных процессах или употребляет наркотики. Сильная одышка вместе с лишним весом может свидетельствовать о наличии сердечно-сосудистых заболеваний", – прокомментировал Жирнов.

У Кадырова серьезные проблемы со здоровьем: смотрите видео

Почему еще Кадыров избегает появления в СМИ

До сих пор руководителю Чечни удавалось сделать то, что никому не удавалось: поскольку его бойцы официально входят в Росгвардию, мобилизация на них не распространялась. Росгвардия, или Национальная гвардия России – это бывшие внутренние войска МВД, обеспечивающие порядок вне линии фронта.

"Чеченцы не поймут, если их молодых ребят начнут сотнями и тысячами убивать на войне в Украине. Поэтому Кадыров делает все возможное, чтобы избежать мобилизации местных. Он снизил критику по отношению к российскому руководству и почти покинул медийное пространство", – подчеркнул разведчик.

У Кадырова проблемы со здоровьем