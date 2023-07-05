Про це 24 Каналу сказав колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. У Кадирова помітна набряклість обличчя, яка, ймовірно, спровокована медикаментами або наркотичними речовинами.

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"Візуально його стан дуже подібний до того, коли людина приймає ліки при запальних процесах або вживає наркотики. Сильна задишка укупі із зайвою вагою може свідчити про наявність серцево-судинних захворювань", – прокоментував Жирнов.

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Досі керманичу Чечні вдавалося зробити те, що не вдавалося нікому: оскільки його бійці офіційно входять до Росгвардії, мобілізація на них не розповсюджувалася. Росгвардія, або Національна гвардія Росії – це колишні внутрішні війська МВС, які забезпечують порядок поза лінією фронту.

"Чеченці не зрозуміють, якщо їхніх молодих хлопців почнуть сотнями та тисячами вбивати на війні в Україні. Тому Кадиров робить усе можливе, щоб уникнути мобілізації місцевих. Він знизив усіляку критику щодо російського керівництва і майже покинув медійний простір", – наголосив розвідник.

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