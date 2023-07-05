"Я не понимаю": в Харькове пьяный водитель создал ДТП с военными и устроил языковой скандал

В Харькове произошел новый скандал из-за русского языка. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения "подрезал" автомобиль военных. Более того, он заставлял их говорить на языке страны-агрессора.

Об инциденте сообщают местные телеграм-каналы. По предварительным данным, есть пострадавшие в результате аварии, сообщает 24 Канал.

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Муж требовал, чтобы с ним разговаривали по-русски

В сети сообщают, что 3 июля в Харькове произошло ДТП. Мужчина "подрезал" автомобиль военнослужащих, который в результате столкновения опрокинулся. По предварительным данным, один из военных пострадал и был госпитализирован, другой мужчина получил ранения. Однако ситуация осложнилась тем, что виновник аварии скрылся с места ДТП.

Однако правоохранителям удалось разыскать нарушителя. Впрочем, когда его начали допрашивать, разразился скандал из-за русского языка. Мужчина начал кричать, что живет более 50 лет в Харькове – и это "русскоязычный город". Более того, он стал заставлять всех остальных также разговаривать на языке оккупанта.

На русском языке говори, ты в Харькове находишься. Ты в восточной Украине,

– устроил истерику харьковчанин.

Кроме того, в сети утверждают, что мужчина на видео – поклонник "русского мира". Когда началось полномасштабное вторжение, он говорил, "как будет хорошо". Также пользователи утверждают, что неоднократно совершал преступления – проломил грудную клетку воспитательнице в детском саду, сломал нос соседке, избил двух несовершеннолетних девушек. И за это, как утверждают в сети, мужчина не понес наказание.

Что говорят в полиции на этот счет

В пресс-службе патрульной полиции Харькова в комментарии 24 Канала заявили, что на момент сборки материалов ДТП за медицинской помощью никто не обращался. Мужчину, совершившего аварию, сейчас разыскали и составили на него административный протокол.

На мужчину составили административный протокол за оставление места ДТП, за его совершение,

– отметили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве отметили, что нарушитель отказался проходить экспертизу по состоянию алкогольного опьянения. Поэтому также составили административный протокол.

Таксист устроил скандал из-за русского языка

На днях ранее в Харькове произошел скандал между водителем такси и пассажиркой. Девушка попросила мужчину выключить русскую музыку. И хотя водитель прислушивался к просьбе, однако устроил настоящую истерику.

Он заявил, что на украинском языке в Харькове не говорят, ведь это "русскоязычный город". Кроме того, водитель посоветовал девушке "ехать на западенщину". Однако на этом его "тирада" не прекратилась. Он открыто начал критиковать Украину и даже заявил, что такой страны не существует.

Однако уже на следующий день в сети появилось видео, на котором мужчина извинялся за свои слова.