Языковой скандал в IT: в компании объяснили требование говорить по-русски "недоразумением"

История Богдана Мельника приобрела резонанс 18 января. Мужчина рассказал, как его не взяли на работу из-за отказа общаться там только на русском языке.

Потенциальный работодатель – белорусская IT-компания Andersen People – прекратила переговоры с Мельником. А произошло это, когда тот выразил нежелание разговаривать с будущими коллегами в Киеве на русском языке.

Также интересно Жители Харькова массово жалуются на русский язык, – Кремень

Мужчину не взяли на работу из-за отказа общаться на русском

Богдан Мельник хорошо знает английский, но и русский тоже, и не отказывается общаться на нем в общем. Но когда речь идет о работе, да еще в Киеве – здесь вопрос уже другой.

Мужчина пытался устроиться на работу в белорусскую компанию Andersen People именно в киевский офис, но там требовали общаться с коллегами "только на русском".

Для любого человека, имеющего чувство достоинства, такая ситуация будет возмутительной. Многие русскоязычные коллеги меня поддержали. Их тоже возмущает такая политика дискриминации по языковому признаку,

– рассказал Богдан.

В компании говорят – ничего не нарушали, просто "было недоразумение"

В Andersen People уверены, что в ситуации с Мельником никаких нарушений со стороны компании нет.

Было недоразумение. Вакансия была в команду, в которой также работают специалисты из Беларуси, Казахстана и России. Проблема, думаем, в том, что у кандидата создалось впечатление, что в компании не говорят на украинском. Хотя на самом деле речь шла о международной команде отдельно взятого проекта,

– вот так объяснил инцидент соучредитель компании Александр Орлов.

К слову, жалобу Богдана Мельника в секретариате языкового уполномоченного Украины не приняли. Мол, это потому, что "заявитель не находится в настоящее время в трудовых отношениях с этой фирмой".

уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова назвала эту ситуацию "нарушением принципа недискриминации, закрепленного в статье 24 Конституции и требований закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

К слову, случай с Богданом Мельником – не единичный. В этот же день стало известно, что эта же компания из-за украинского языка отказала в работе другому мужчине.

Видео к теме: приятный "побочный эффект" закона об украинском языке