Днями Денис Водотієць у мережі опублікував фото листування з представником відомої білоруської ІТ-компанії Andersen, яка має 6 офісів в Україні.
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Фірма не бере на роботу людей через мову
Andersen Lab, шкода бачити такі повідомлення від Ваших працівників,
– звернувся він до компанії.
З оприлюдненого спілкування з менеджером Andersen стає зрозуміло, що питання мови спілкування для них дуже важливе. "Хотілося б уточнити одне важливе питання, після якого відповім на більшість запитань. У нас у компанії основна мова – російська. Ви готові спілкуватися російською", – йшлося у повідомленні.
Чоловік відповів, що російську мову розуміє. Однак спілкуватися може або українською, або англійською.
На цьому бесіда з представником Andersen завершилася. Там заявили, що "без російської мови його кандидатуру не можуть розглянути".
Чоловіку відмовили у роботі через мову / Денис Водотієць у LinkedIn
Інший схожий випадок в Andersen
- Раніше стало відомо про інший схожий випадок у цій ІТ-компанії. На роботу туди хотів влаштуватися Богдан Мельник.
- В опублікованому листуванні менеджерка фірми спершу сказала чоловікові, що їх зацікавив його досвід, і вакансії є. Вона запропонувала перейти до наступної співбесіди. Однак уточнила, чи спілкується він російською.
- Після негативної відповіді чоловіка їхнє спілкування завершилося.
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