Днями Денис Водотієць у мережі опублікував фото листування з представником відомої білоруської ІТ-компанії Andersen, яка має 6 офісів в Україні.

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Фірма не бере на роботу людей через мову

Andersen Lab, шкода бачити такі повідомлення від Ваших працівників,

– звернувся він до компанії.

З оприлюдненого спілкування з менеджером Andersen стає зрозуміло, що питання мови спілкування для них дуже важливе. "Хотілося б уточнити одне важливе питання, після якого відповім на більшість запитань. У нас у компанії основна мова – російська. Ви готові спілкуватися російською", – йшлося у повідомленні.

Чоловік відповів, що російську мову розуміє. Однак спілкуватися може або українською, або англійською.

На цьому бесіда з представником Andersen завершилася. Там заявили, що "без російської мови його кандидатуру не можуть розглянути".



Чоловіку відмовили у роботі через мову / Денис Водотієць у LinkedIn

Інший схожий випадок в Andersen

Раніше стало відомо про інший схожий випадок у цій ІТ-компанії. На роботу туди хотів влаштуватися Богдан Мельник.

В опублікованому листуванні менеджерка фірми спершу сказала чоловікові, що їх зацікавив його досвід, і вакансії є. Вона запропонувала перейти до наступної співбесіди. Однак уточнила, чи спілкується він російською.

Після негативної відповіді чоловіка їхнє спілкування завершилося.

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