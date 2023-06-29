Нападение на музыкантов в Одессе со словами "понаехали": женщины извинились через 2 недели

Языковой скандал в Одессе завершился извинениями двух женщин, которые его инициировали. Женщины извинились за свое поведение на камеру.

Активист и блогер Демьян Ганул нашел двух женщин, устроивших скандал на Дерибасовской. Волонтер запечатлел этих одесситок, а затем поделился видео в соцсетях.

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Что этому предшествовало

Напомним, две женщины прицепились к уличным музыкантам из-за того, что они пели по-украински. Одесситки во время перепалки доказывали им, что общаться на государственном языке якобы могут только "приезжие". Это произошло вечером 18 июня.

Как минимум одна из этих женщин была пьяна. Она нецензурно ругалась, бросалась на людей с кулаками, показывала средний палец и кричала, что эти музыканты "понаехали". Очевидцы записали скандал на видео.

Что потом сказали одесситки

Женщины обратились к зрителям по-украински на новом видео, которое появилось 29 июня. Одна из одесситок извинилась за инцидент. Она назвала такое поведение неадекватным, извинилась за себя и подругу, а также отметила, что ее извинения искренни.

Другая женщина почти все время молчала и не смотрела в сторону камеры. В конце видео она отметила, что такого больше не повторится, извинилась и тоже заверила в искренности извинений. А еще обе женщины произнесли лозунг "Слава Украине".

Одесситки приносят извинения за скандал: видео Демьяна Ганула

Что сказал блоггер

Ганул тоже прокомментировал этот инцидент. Он кратко пересказал ситуацию и сыронизировал над поведением этих женщин.

Пришли однажды на Дерибасовскую, что в Одессе, защитники "русского языка" и "одесситки" в 100500 поколении, начали унижать украинский и рассказывать о "панахавших",

– написал он.

По его словам, после общения виновники взвесили все риски будущего бытия в украинской Одессе, решили пройти курс украинского, а также захотели извиниться.

Во Львове произошла почти обратная ситуация