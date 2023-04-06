Языковой скандал в университете Ирпеня: преподавательницу отстранили и начали расследование

Преподаватель Государственного налогового университета Любовь Воробьеву отстранили от возможности исполнять обязанности. Также в высшем учебном заведении было начато служебное расследование.

Исполняющий обязанности ректора высшего учебного заведения Дмитрий Серебрянский в своем обращении заявил, что реакция университета по поводу языкового скандала будет решительной. Кроме того, за нарушение законодательства преподавательницу ожидает серьезное наказание после расследования, сообщает 24 Канал.

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"Очень позорная дискуссия"

Как стало известно, инцидент произошел со студентами первого курса университета на занятии по философии, а именно – на факультете журналистики. 6 апреля администрация вуза официально зарегистрировала коллективное решение по преподавательнице философии Любови Сергеевны Воробьевой.

По факту инцидента начато служебное расследование, а преподаватель отстранен от исполнения обязанностей.

Исполняющий обязанности ректора подчеркнул, что дискуссия преподавателя со студентами была очень позорной. Кроме того, по словам Серебрянского, он неоднократно говорил студентам, что все дисциплины и общение в стенах университета должны проходить исключительно на украинском языке.

Университет, который разрушился, но выстоял во время оккупации и восстанавливается, не допустит использования языка агрессора в образовательном процессе. Это гражданская позиция, это позиция государства!

– заявили в университете.

В настоящее время преподавательница философии Любовь Воробьева находится за границей. Она вынуждена была уехать, поскольку ее родной город Ирпень был оккупирован. Однако, по словам исполняющего обязанности ректора Государственного налогового университета, общаться со студентами на языке оккупанта и убеждать их, что это верно – позорная практика.

Языковой скандал в университете в Ирпене

На занятии по философии 4 апреля вспыхнул языковой конфликт – преподавательница Любовь Воробьева отказалась переходить на украинский язык по просьбе студентов. Более того, она позволила студентам не посещать занятий, если "русский язык режет им слух".

Однако на этом конфликт не кончился. Преподаватель заявила, что экзамен также будет принимать "исключительно на русском языке". На жалобы студентов Воробьева не реагировала, а во избежание еще большего скандала – закончила онлайн-занятие.

Соискатели высшего образования зафиксировали конфликт на видео и подали жалобу в администрацию университета.