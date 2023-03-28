В пресс-службе Уполномоченного по защите украинского языка подчеркнули, что это может свидетельствовать о нарушении требований закона относительно государственного языка. По его словам, на этом "поймали" 16 украинских издательств.

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Напомним, что с 16 июля 2021 года начал действовать закон, согласно которому издатель обязан выдавать на государственном языке не менее 50 процентов всех названий (соответственно книг) в течение календарного года.

Это требование не распространяется на продукцию, изданную на крымскотатарском языке или на других языках коренных народов.

Законодательство действует уже больше года. Итак, издателей привлекут к ответственности. Уполномоченный по защите языка проверит 16 издательств, подозреваемых в нарушении закона. Если это так, на них, по меньшей мере, наложат штраф в размере от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов (от 3400 до 5100 гривен).

К слову, недавнее опрос показал, что 10% украинцев считает, что стоит продолжать изучать российских авторов в школе, но если они не имели антиукраинских взглядов, еще 11% – за то, чтобы оставить тех авторов, которые связаны с Украиной.

38% украинцев считают, что российских авторов вообще не нужно учить в наших школах. Положительно к этому относятся 7% украинцев.

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