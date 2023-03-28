У пресслужбі Уповноваженого із захисту української мови наголосили, що це може свідчити про порушення вимог закону щодо державної мови. За його словами, на цьому "зловили" 16 українських видавництв.

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Нагадаємо, що з 16 липня 2021 року почав діяти закон, згідно з яким видавець зобов’язаний видавати державною мовою не менше 50 відсотків усіх назв (відповідно книг) впродовж календарного року.

Ця вимога не поширюється на продукцію, видану кримськотатарською мовою чи іншими мовами корінних народів.

Законодавство діє вже більше року. Тож, видавців притягнуть до відповідальності. Уповноважений з захисту мови перевірить 16 видавництв, яких підозрюють у порушенні закону. Якщо це так, на них, щонайменше, накладуть штраф у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів (від 3400 до 5100 гривень).

До слова, нещодавнє опитування показало, що 10% українців вважає, нібито варто продовжувати вивчати російських авторів у школі, але якщо вони не мали антиукраїнських поглядів, ще 11% – за те, щоб залишити тих авторів, які пов'язані з Україною.

38% українців вважають, що російських авторів узагалі не треба вивчати в наших школах. Позитивно до цього ставиться 7% українців.

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