Вечер 30 июля в ресторане с неоднозначным названием Burger Z завершился вызовом полиции. К правоохранителям обратилась посетительница после того, как ее выгнали из заведения.

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Что произошло

По словам госпожи Валерии, она подошла к работнику кассы, чтобы сделать заказ. Им оказался несовершеннолетний сын владельца кафе. Парень на украинский язык посетительницы ответил на русском.

Тогда львовянка попросила его разговаривать с ней на украинском. На что парень заявил, что не будет обслуживать ее на государственном языке, и попросил покинуть заведение.

Далее Валерия вызвала полицию. Правоохранителей и посетительницу снова выгнали на улицу. Уже там владелец заведения агрессивно защищал русский язык. Он отметил, что никогда ни он, ни его семья не перейдут на государственный, и им "наплевать на ваши законы".

По словам Валерии, полиция реагировала неохотно и пассивно.

Отдельно женщина сообщила, что в заведении во время ее визита звучала российская музыка. Кроме того, меню было написано на языке оккупантов.

На инцидент отреагировала представительница Уполномоченного по защите государственного языка в Одесской области Ярослава Витко-Присяжнюк. Она пообщалась с Валерией, правоохранителями, которые посещали заведение, и владельцами кафе. "По результатам жалобы и приказом Уполномоченного начаты меры государственного контроля по соблюдению языкового закона владелицей этого заведения", – сообщила чиновница.

К слову, недавно языковой скандал вспыхнул в Ужгороде.