Вечір 30 липня у ресторані із неоднозначною назвою Burger Z завершився викликом поліції. До правоохоронців звернулася відвідувачка після того, як її вигнали із закладу.

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Що сталося

За словами пані Валерії, вона підійшла до працівника каси, аби зробити замовлення. Ним виявився неповнолітній син власника кафе. Хлопець на українську мову відвідувачки відповів російською.

Тоді львів'янка попросила його розмовляти з нею українською. На що хлопець заявив, що не буде обслуговувати її державною мовою, і попросив покинути заклад.

Далі Валерія викликала поліцію. Правоохоронців і відвідувачку знову вигнали на вулицю. Вже там власник закладу агресивно захищав російську мову. Він зазначив, що ніколи ні він, ні його сім'я не перейдуть на державну, і їм "наплювати на ваші закони".

За словами Валерії, поліція реагувала неохоче і пасивно.

Окремо жінка повідомила, що у закладі під час її візиту лунала російська музика. Крім того, меню було написано мовою окупантів.

На інцидент відреагувала представниця Уповноваженого із захисту державної мови в Одеській області Ярослава Вітко-Присяжнюк. Вона поспілкувалася з Валерією, правоохоронцями, які відвідували заклад, та власниками кафе. "За результатами скарги й наказом Уповноваженого розпочато заходи державного контролю щодо дотримання мовного закону власницею цього закладу", – повідомила посадовиця.

До слова, нещодавно мовний скандал спалахнув в Ужгороді.