Терехов оплатил штраф за обращение к харьковчанам на русском языке

В конце ноября в эфире телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов нарушил языковое законодательство. Он обратился к харьковчанам на русском языке.

Решение об оштрафовании городского головы принял уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Оно касается Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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Какую сумму оплатил Терехов

Как отмечает заместитель городского головы Харькова Татьяна Чечетова-Терашвили штраф Терехов оплатил еще 2 декабря. Но об этом почему-то стало известно только сегодня.

Кроме того, заместитель отметила, что мэр Харькова добровольно оплатил штраф согласно постановлению об административном правонарушении.

Сумму взыскания в городском совете не указали, но городской голова должен был оплатить 3400 гривен.

Что известно об инциденте