Пользователи считают, что они настоящий пример для подражания. Они акцентируют, что даже за 2,5 года можно прекрасно выучить украинский – главное желание.
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Разговор с девушками
Львовский блогер Николас Кармы в одном из очередных видео традиционно остановил прохожих, чтобы поинтересоваться, сколько стоит их лук. Так, оказалось, что его собеседницами на этот раз оказались девушки родом из Казахстана.
Я сразу извиняюсь, мы из Казахстана, поэтому у нас украинский немного не очень будет,
– сразу пыталась оправдаться одна из девушек.
Однако на самом деле, их знания удивили. Если бы девушки не рассказали о своей Родине, то по их языку крайне сложно было бы понять, что они являются иностранками.
Разговор с девушками из Казахстана: смотрите видео
Как рассказали девушки, они родились и выросли в столице Казахстана – Алматы. Их родители также родом оттуда же. Только 2,5 года назад девушки перебрались в Украину. За это время им удалось овладеть украинским.
Пользователи в сети высоко оценили знания девушек. Они отмечают, что восхищены ими и они являются настоящим примером для подражания. Николас Карма также был в восторге – он отметил, что сам общается на украинском хуже. Он добавил, что "иногда может что-то такое загнуть".
Языковой вопрос в Украине
- На днях пользователей сети шокировал другую сторону языкового вопроса. К одной из пар в Одессе подошли с вопросом, как те относятся к увольнению Валерия Залужного, на что женщина ответила: "Мы не понимаем ваш язык". Ведущая решила переспросить у них, но пара просто развернулась и ушла. Пользователи справедливо возмущаются и отмечают, что "СБУ нужно предоставить им переводчика"
- Парамедик Алина Михайлова поделилась, что сейчас ее очень тревожат русскоязычные дети. Она отметила, что важно, чтобы они говорили на украинском языке, ведь за их будущее воюют и гибнут военные.
- В начале января в Одессе вспыхнул очередной скандал из-за российской музыки. Местный житель обратил внимание, что уличная музыкантка прямо в центре города поет русскоязычные песни. Мужчина сделал замечание, однако за нее вступились слушатели такого контента. Возник конфликт.