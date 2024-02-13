Пользователи считают, что они настоящий пример для подражания. Они акцентируют, что даже за 2,5 года можно прекрасно выучить украинский – главное желание.

Смотрите также "Это маргиналы и ущербные люди": Фарион снова оскандалилась заявлениями о русскоязычных украинцах

Разговор с девушками

Львовский блогер Николас Кармы в одном из очередных видео традиционно остановил прохожих, чтобы поинтересоваться, сколько стоит их лук. Так, оказалось, что его собеседницами на этот раз оказались девушки родом из Казахстана.

Я сразу извиняюсь, мы из Казахстана, поэтому у нас украинский немного не очень будет,

– сразу пыталась оправдаться одна из девушек.

Однако на самом деле, их знания удивили. Если бы девушки не рассказали о своей Родине, то по их языку крайне сложно было бы понять, что они являются иностранками.

Разговор с девушками из Казахстана: смотрите видео

Как рассказали девушки, они родились и выросли в столице Казахстана – Алматы. Их родители также родом оттуда же. Только 2,5 года назад девушки перебрались в Украину. За это время им удалось овладеть украинским.

Пользователи в сети высоко оценили знания девушек. Они отмечают, что восхищены ими и они являются настоящим примером для подражания. Николас Карма также был в восторге – он отметил, что сам общается на украинском хуже. Он добавил, что "иногда может что-то такое загнуть".

Языковой вопрос в Украине