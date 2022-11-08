В Одессе активисты расклеивали наклейки о нарушении языкового закона: как реагировали нарушители

Во время полномасштабной военной агрессии России против нашего государства внимание общества к нарушению языкового законодательства обострилось. Люди достаточно негативно реагируют на нарушения.

Такие прецеденты имеют место в Одесской и Николаевской областях. Люди, которые пережили мощные ракетные обстрелы и атакаи "Шахидов", достаточно остро относятся ко всему русскому, в том числе и к языку. Об этом 24 каналу сказала представительница языкового омбудсмена на Юге Ярослава Витко-Присяжнюк.

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Как одесситы реагируют на замечания

Присяжнюк рассказала, что в выходные в Одессе активисты провели своеобразный рейд по улицам Одессы. Там, где была наружная реклама на негосударственном языке, они расклеивали наклейки о нарушении языкового закона.

"Если они заставали сотрудников или владельцев, то проводили с ними просветительскую работу, указывали на нарушения. К сожалению, многие люди не знали, что что-то нарушают", – отметила она.

По словам активистов, большинство людей реагировали с благодарностью. Одесситы отмечали, что уже собирались вносить изменения, потому что не хотят ассоциироваться ни с чем российским.

К сожалению, в этом плане Одесский регион был достаточно сложным, но сейчас ситуация меняется. "Русская пропаганда готовила Одессу к роли своеобразной "столицы Новороссии", таким образом ее постепенно втягивали в русскую языково-культурную парадигму. Последствия мы пожинаем и по сей день", — резюмировала Ярослава Витко-Присяжнюк.

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В Одессе нужно заменить все вывески

Недавно уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в очередной раз обратился к Геннадию Труханову с вопросом демонтажа вывесок на русском языке. Вместо этого их нужно заменить украинскими. Кремень напомнил, что об этом четко отмечена статья 32 закона о государственном языке.

Известно, что в Одессе каждый второй из 150 проверенных магазинов является нарушителем. По словам омбудсмена, ситуация соблюдения языкового законодательства в Одессе крайне возмутительна и неблагоприятна, особенно на фоне того, что агрессор использует русский язык как один из инструментов геополитической экспансии.