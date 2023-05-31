Капитан армии обороны Израиля в отставке Григорий Тамар вспомнил, как в 2015 году приезжал в Украину готовить наших боевых медиков. Тогда военный был не очень высокого мнения об украинских Вооруженных Силах. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Но с тех пор прошло 8 – 9 лет, и я с удивлением увидел колоссальный качественный скачок. Заметен он был в действиях ваших военных в конце февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение. Этот скачок настолько поразил меня, что я начал изучать этот вопрос,

– поделился капитан.

Феномен украинской армии

По мнению Тамара, три составляющие, которые стали основой для создания очень эффективной армии.

Главнокомандующий ВСУ

Валерий Залужный – это человек выдающихся военных навыков, и его сознание не повреждено советской парадигмой, которая концептуально абсолютно устарела.

"Он ни одного дня не воевал в советской армии, зато учился на Западе. Насколько я знаю его биографию, в Великобритании. Его личность здесь очень важный фактор", – убежден военный.

Военные постоянно учились

В течение почти 10 лет наши военные постоянно учились у всех, у кого только можно научиться. Они брали лучше всего от самых разных армий мира – НАТО, Израиля и других. Эти знания и навыки украинские бойцы оптимизировали для своих условий и так далее.

"Ваша армия может воевать на любом оружии – как на советском, так и на западном. Очень маленькое количество армии сегодня может этим похвастаться. То, что вы учились в течение условного десятилетия воевать, конечно, сказалось на качестве действий ваших офицеров", – объяснил Тамар.

Национальная особенность

Казачье войско, которым славился наш народ когда-то, сейчас возрождается. По словам Тамара, это не может возродиться в один день, это процессы.

"Ваш народ возрождается на вашей великой военной истории. Национальные архетипы, национальный характер этого никто не отменял", – отметил капитан.

В чем проблема россиян

Зато русская армия имеет два очень отрицательных момента:

они застряли в 70-х годах 20 века с точки зрения оперативной тактической мысли – когда специалисты советской армии ушли из-за возраста, пришедшие на смену не смогли дать ничего нового;

осуществлялся отрицательный отбор – продвинули не самых талантливых, а тех, кто мог максимально выслужиться перед начальством, как "великий стратег" Сергей Суровикин.

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