Эффективный арбитр, – ОП об Эрдогане как посреднике между Украиной и Россией

В Офисе Президента считают, что предложение Реджепа Эрдогана о посредничестве Турции в переговорах между Украиной и Россией имеет важный контекст. Это позволит понять, насколько хрупкой является ситуация в регионе.

Сила Турции как посредника заключается в понимании всех деталей. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

К теме Эрдоган официально заявил, что Турция готова стать посредником между Украиной и Россией

Эрдоган может быть эффективным арбитром, – Подоляк

Политик убежден, что Турция осознает региональные интересы. По словам Подоляка, Эрдоган может быть квалифицированным и эффективным "арбитром".

Причем таким арбитром, который достаточно уважает себя, чтобы ничем не поставить под сомнение свой статус посредника. Если российская сторона согласится на такое посредничество, это может принести ожидаемый результат,

– отметил советник.

Особый результат может быть в решении гуманитарных вопросов. Например, тех, что касаются защиты прав людей на временно оккупированных территориях и обмене пленными.

А если Россия откажется

Подоляк убежден, что с таким посредничеством возможен и общий прогресс на пути к миру. Зато, если российская сторона откажется, это только подтвердит ее неуверенность при контактах с мощными политическими субъектами.

Политик также добавил, что между Зеленским и Эрдоганом есть доверительные отношения, а Турция – перспективный партнер для Украины.

Эрдоган предложил посредничество Турции: что известно