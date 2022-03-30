Эффективный посредник между делегациями, – Подоляк объяснил роль Абрамовича в переговорах

Российский олигарх Роман Абрамович стал активным участником переговоров между Украиной и Россией. Он взял на себя функцию модератора процесса.

Как сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, у Романа Абрамовича своя роль в переговорном процессе. Пока российский олигарх справляется со своими функциями.

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Задание Абрамовича

Как сообщил Подоляк, Абрамович стал активным посредником между делегациями.

Он модерирует процесс, чтобы не было никакого недоразумения, когда одна сторона что-либо заявляет, а другая не так понимает. Эту миссию Абрамович отработал очень эффективно,

– объяснил советник главы ОП.

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