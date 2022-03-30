Як повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, в Романа Абрамовича своя роль у переговорному процесі. Наразі російський олігарх справляється зі своїми функціями.
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Завдання Абрамовича
Як повідомив Подоляк, Абрамович став активним посередником між делегаціями.
Він модерує процес, щоб не було ніякого непорозуміння, коли одна сторона щось заявляє, а інша не так розуміє. Цю місію Абрамович відпрацював вкрай ефективно,
– пояснив радник голови ОП.
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