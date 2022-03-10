Белый дом назвал "теорией заговоров" фейк пропагандистов Кремля о "химлабораториях в Украине"
10 марта 2022 , 03:15Читати новину українською
Источник:твиттер Джен Псаки
Россия активно проводит кампанию по дезинформации. На очередные фейки россиян отреагировали в США.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что эхо этих конспирологических теорий слышно в Китае.
Интересно Лещенко развенчал мифы Кремля о биологическом оружии и секретных лабораториях в Украине
В США прокомментировали новые фейки России
Псаки заявила, что в Белом доме обратили внимание на лживые заявления о якобы американских лабораториях биологического оружия и разработке химического оружия в Украине. Именно такие фейки в последние дни распространяют официальные представители властей России.
Фейки России о НАТО: смотреть видео
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!