Белый дом назвал "теорией заговоров" фейк пропагандистов Кремля о "химлабораториях в Украине"

10 марта 2022 , 03:15
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Источник:

твиттер Джен Псаки

Россия активно проводит кампанию по дезинформации. На очередные фейки россиян отреагировали в США.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что эхо этих конспирологических теорий слышно в Китае.

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Псаки заявила, что в Белом доме обратили внимание на лживые заявления о якобы американских лабораториях биологического оружия и разработке химического оружия в Украине. Именно такие фейки в последние дни распространяют официальные представители властей России.

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Автор: Віта Свірневська