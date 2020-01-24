Эйфелеву башню закрыли для туристов: причина

В Париже закрыли для туристов одну из главных визитных карточек французской столицы – Эйфелеву башню. Причиной этому стали масштабные протесты, которые продолжаются во Франции из-за внедрения пенсионной реформы.

Дело в том, что работники, которые обслуживают Эйфелеву башню, присоединились к забастовке, потому организовать сопровождение туристов на вершину памятника просто некому. Об этом пишет французское издание Le Figaro.

Вот так: Макрона с женой эвакуировали из-за протестующих: видео

Из-за того, что часть персонала присоединилась к забастовке, посетители не смогут чувствовать себя в безопасности во время подъема на башню,

– говорится в сообщении организации, занимающейся обслуживанием башни.

В то же время, площадь перед башней будет в свободном для туристов доступе. За все время масштабных забастовок это уже третий случай закрытия Эйфелевой башни.

Во Франции бастуют уже более 50 дней, так граждане выражают свой протест пенсионной реформе, которую вскоре могут ввести в стране.

Почему Франция бастует?

Причиной протеста является обещанная президентом Макроном радикальная пенсионная реформа. Ее суть – переход от сложной системы из 42 различных режимов к универсальной пенсионной системе, начиная с 2025 года.

Реформа предусматривает изменение принципа начисления пенсий и переход к системе пенсионных баллов. Для получения полной пенсии французам придется работать минимум до 64 лет. Этот возраст будет повышаться для того, чтобы пенсионная система оставалась бездефицитной.

Работу над реформой завершает правительство, которое намерено провести ее через парламент в начале 2020 года.

Смотрите также: В Париже балерины танцем под открытым небом поддержали массовые протесты: видео