16:32
24 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ ДАВОС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Хоакін Путін виганяє коміків з Росії. Нове покарання від РФ
      Вєсті Кремля
      21:21, 23 січня
      Вєсті.UA: Нова бійка Киви. Мендель знову блиснула розумом
      Вєсті.UA
      20:43, 23 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини світу
      ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ ДАВОС 2020

      Ейфелеву вежу закрили для туристів: причина

      182 Читать новость на русском
      Ейфелеву вежу закрили для туристів / Getty images

      У Парижі закрили для туристів одну з головних візитівок французької столиці – Ейфелеву вежу. Причиною цьому стали масштабні протести, які тривають у Франції через впровадження пенсійної реформи.

      Річ у тім, що працівники, які обслуговують Ейфелеву вежу, долучилися до страйку, тому організувати супровід туристів на вершечок пам’ятки просто нікому. Про це пише французьке видання Le Figaro.

      Отакої: Макрона з дружиною евакуювали через протестувальників: відео

      Через те, що частина персоналу долучилася до страйку, відвідувачі не зможуть почуватися у безпеці під час підйому на вежу,
      – мовиться у повідомленні організації, що займається обслуговуванням вежі.

      Водночас, площа перед вежею буде у вільному для туристів доступі. За увесь час масштабних страйків це вже третій випадок закриття Ейфелевої вежі.

      У Франції страйкують вже понад 50 днів, так громадяни висловлюють свій протест пенсійній реформі, яку невдовзі можуть запровадити в країні.

      Чому Франція страйкує?

      Причиною протесту є обіцяна президентом Макроном радикальна пенсійна реформа. Її суть – перехід від складної системи з 42 різних режимів до універсальної пенсійної системи, починаючи з 2025 року.

      Реформа передбачає зміну принципу нарахування пенсій і перехід до системи пенсійних балів. Для отримання повної пенсії французам доведеться працювати мінімум до 64 років. Цей вік буде підвищуватися для того, щоб пенсійна система залишалася бездефіцитною.

      Роботу над реформою завершує уряд, який має намір провести її через парламент на початку 2020 року.

      Дивіться також: У Парижі балерини танцем просто неба підтримали масові протести: відео

      Сьогодні в Україні закінчується реєстрація на пробне ЗНО-2020: ціна та дати іспитів
      сьогодні
      45406
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Франції Протести Реформи
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:30 Годі примітизувати образ українця, – ексклюзивне інтерв'ю з творцями фільму "Мої думки тихі"
      Катерина Петренко 16
      сьогодні , 15:00 В тюрьму за украинский паспорт: Россия продолжает фабриковать дела против крымчан
      Блоги 234
      14 січня , 18:19 Декоративні електричні каміни: їхні види та переваги – фото
      Ростислав Струтинський 1643
      19 січня , 19:44 Битва поколінь: найстарший і наймолодший чемпіони світу з покеру
      930
      сьогодні , 14:40 Неля Штепа знову балотуватиметься в мери Слов’янська: що про неї відомо
      Анна Запотоцька 755
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук