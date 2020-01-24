Ейфелеву вежу закрили для туристів: причина

У Парижі закрили для туристів одну з головних візитівок французької столиці – Ейфелеву вежу. Причиною цьому стали масштабні протести, які тривають у Франції через впровадження пенсійної реформи.

Річ у тім, що працівники, які обслуговують Ейфелеву вежу, долучилися до страйку, тому організувати супровід туристів на вершечок пам’ятки просто нікому. Про це пише французьке видання Le Figaro.

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Через те, що частина персоналу долучилася до страйку, відвідувачі не зможуть почуватися у безпеці під час підйому на вежу,

– мовиться у повідомленні організації, що займається обслуговуванням вежі.

Водночас, площа перед вежею буде у вільному для туристів доступі. За увесь час масштабних страйків це вже третій випадок закриття Ейфелевої вежі.

У Франції страйкують вже понад 50 днів, так громадяни висловлюють свій протест пенсійній реформі, яку невдовзі можуть запровадити в країні.

Чому Франція страйкує?

Причиною протесту є обіцяна президентом Макроном радикальна пенсійна реформа. Її суть – перехід від складної системи з 42 різних режимів до універсальної пенсійної системи, починаючи з 2025 року.

Реформа передбачає зміну принципу нарахування пенсій і перехід до системи пенсійних балів. Для отримання повної пенсії французам доведеться працювати мінімум до 64 років. Цей вік буде підвищуватися для того, щоб пенсійна система залишалася бездефіцитною.



Роботу над реформою завершує уряд, який має намір провести її через парламент на початку 2020 року.

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