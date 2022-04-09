Экипаж обезвредил 30 единиц вражеской техники: что известно о Герое Украины Виталие Сапиле
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Во время обороны Киева экипаж офицера-танкиста Виталия Сапилы обезвредил 30 единиц техники врага. В прошлом году парню исполнился всего 21 год.
Что известно о Герое
Виталий Сапило родом из Львовщины, из Сокольников. С детства подавал большие надежды на спорт, но захотел стать военным и защищать свою страну.
Внимание Военный эксперт назвал единственное условие, при котором Россия может снова наступать на Киев
Поэтому в 2017 году поступил в Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Учился на факультете боевого применения войск.
В прошлом году военному исполнился всего 21 год.
Недавним указом Президента Украины Владимира Зеленского "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины" звание Герой Украины было присвоено лейтенанту Виталию Сапилу, к сожалению, посмертно!
Офицер погиб в боях за Киев
Жизнь офицера оборвалась в жестоком противостоянии врагу под Киевом. Украинских танкистов россияне не смогли одолеть прямо на поле боя, поэтому привлекли авиацию.
Прямое попадание вражеской бомбы в украинский танк оборвало жизнь отважных защитников.
Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших бойцов. Мы благодарим их за то, что защищали нашу Родину. Герои не погибают!
Важно – Разведки предупредили об одной из величайших битв войны: смотреть видео