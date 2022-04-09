Що відомо про героя

Віталій Сапило родом з Львівщини, з Сокільників. Змалку подавав великі надії у спорті, але захотів стати військовим та захищати свою країну.

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Тож у 2017-му вступив до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Навчався на факультеті бойового застосування військ.

Торік військовому виповнився лише 21 рік.

Нещодавнім указом Президента України Володимира Зеленського "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України" звання Герой України було присвоєно лейтенанту Віталію Сапилу, на жаль, посмертно!

Офіцер загинув у боях за Київ

Життя офіцера обірвалось у жорстокому протистоянні ворогу під Києвом. Українських танкістів росіяни не змогли здолати безпосередньо на полі бою, тому залучили авіацію.

Пряме влучання ворожої бомби в український танк обірвало життя відважних захисників.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих бійців. Ми дякуємо їм за те, що захищали нашу Батьківщину. Герої не вмирають!

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