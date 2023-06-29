Имена и лица демилитаризованного экипажа российского Ил-22, сбитого вагнеровцами

В ходе мятежа Пригожина вагнеровцы сбили российский самолет Ил-22М – погибли 10 военнослужащих, среди которых один подполковник, два майора и три капитана.

Более того, в России признали, что наемники "Вагнера" сбили российский воздушный пункт управления Ил-22М и что никто из членов экипажа не выжил. Несмотря на то, что в Кремле не называют количество погибших летчиков, в сети распространили "видеопрезентации сожаления" демилитаризованным оккупантам, информирует 24 Канал.

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Так, в сообщении Ивановских властей страны-агрессора отмечают, что "экипаж самолета Ил-22, базировавшийся на территории Ивановской области, погиб 24 июня якобы "во время исполнения воинского долга".

Канал ВЧК-ОГПУ ранее публиковал список членов экипажа: на борту находились 10 россиян. Канал Fighterbomber писал, что вагнеровцы за день убили 13 летчиков страны-агрессора.

Имена погибшего экипажа Ил-22:

подполковник Артем Милованов – командир судна; майор Геннадий Белякин – штурман; майор Александр Свиридов – начальник узла связи; капитан Виктор Попов – бортинженер; капитан Артем Шароглазов – командир самолета; капитан Игорь Волочилов – техник; лейтенант Никита Голубев – помощник командира корабля; старший сержант Алексей Скриков – бортмеханик; старший сержант Виктор Подрепный – старший радист; старший прапорщик Сергей Старушок – радист.

В сети появилось видео с погибшими членами экипажа российского самолета Ил-22.

Лица оккупантов, находившихся на борту: видео

По данным OSINT-проекта Oryx, за день "недовосстания" Пригожина Россия потеряла один Ил-22М, шесть вертолетов, одну машину с противоминной защитой и одну бронемашину.

Полковник ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" также опубликовал фото погибших военнослужащих страны-агрессора.



Погибшие российские пилоты / Фото из телеграма "Штирлиц"

Он также сообщил имя еще одного демилитаризованного российского оккупанта, которому не повезло быть пилотом Ка-2 – им оказался командир эскадрильи 15-й БрАА, пилот Ка-52 Алексей "Танцор" Ворожцов.



Погибший пилот Ка-2 / Фото из телеграма "Штирлиц"

Почему же сбитый Ил-22 был таким уникальным

Ил-22 был самым ценным из утраченных аппаратов. ВЗПУ, то есть "воздушный защищенный пункт управления".

Защищенный означает не физическую защиту, речь о защищенности каналов связи, устойчивых к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

Этот самолет является командным пунктом, с которого можно управлять войсками во время боевых действий. Его невозможно поразить оперативно-тактическими ракетами.

Пророссийские каналы утверждали, что сбитый Ил-22 с начала войны выполнял задачи по ретрансляции радиосигнала, то есть работал как высотная антенна, связывая наземный КП с войсками.