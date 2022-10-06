Россияне смотрят на ВСУ с завистью

Об этом 24 каналу рассказал политолог и военный спецподразделения "Хорт" Кирилл Сазонов. По его словам, российские военные откровенно удивляются и завидуют экипировке украинцев.

Обратите внимание "Деньги на армию превратились в дома на Кипре": почему провалилась российская мобилизация

Он отметил, что даже в апреле украинские военные были экипированы гораздо лучше, чем контрактная российская армия, а что же говорить сейчас, когда Россия набирает тысячи "мобиков", которых вообще не способна обеспечить.

Военный отметил, что это возможно благодаря заметной работе Министерства обороны и, конечно, украинских волонтеров, являющихся каким-то феноменом, который нельзя объяснить.

Даже публиковали переписку. Они "захватили" наш ящик с носками, и были в восторге, как прекрасны эти носки – их можно носить, а потом из них можно делать что-то еще – какие-то тряпки. То есть экипировка – это просто земля и небо,

– рассказал Кирилл Сазонов.

Кирилл Сазонов рассказал о российской армии и ситуации на фронте: смотрите видео

Российские офицеры отбирают снаряжение у "мобиков"

Уже не секрет, что российские мобилизованные вынуждены сами покупать себе все необходимое для того, чтобы отправиться на фронт, ведь их не обеспечивают не только экипировкой и формой, но даже едой.

Однако некоторым из них приходится покупать для себя снаряжение по два раза, потому что, как сообщают источники в спецслужбах, российские офицеры и контрактники устроили дедовщину и отбирают у "чмобиков" одежду и снаряжение, которые они приобрели для себя сами.