Росіяни дивляться на ЗСУ із заздрістю

Про це 24 каналу розказав політолог та військовий спецпідрозділу “Хорт” Кирило Сазонов. За його словами, російські військові відверто дивуються та заздрять екіпіруванню українців.

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Він зауважив, що навіть у квітні українські військові були екіпіровані набагато краще, ніж контрактна російська армія, а що ж говорити про зараз, коли Росія набирає тисячі "мобіків", яких взагалі не здатна забезпечити.

Військовий наголосив, що це можливо завдяки помітній роботі Міністерства оборони та, звичайно, українських волонтерів, що є якимось феноменом, який не можна пояснити.

Навіть публікували переписку. Вони "захопили" наш ящик зі шкарпетками, і були у захваті, які чудові ті шкарпетки – їх можна носити, а потім з них можна робити щось іще – якісь ганчірки. Тобто екіпірування – це просто земля і небо,

– розповів Кирило Сазонов.

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Російські офіцери відбирають спорядження у "мобіків"

Уже не секрет, що російські мобілізовані змушені самі купувати собі усе необхідне для того, щоб вирушити на фронт, адже їх не забезпечують не лише екіпіруванням та формою, а навіть їжею.

Однак деяким з них доводиться купувати для себе спорядження по два рази, бо, як повідомляють джерела у спецслужбах, російські офіцери та контрактники влаштували дідівщину і відбирають у "чмобіків" одяг та спорядження, які вони придбали для себе самі.