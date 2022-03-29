Экипировку покупают сами, а над российскими новостями смеются: исповедь оккупанта из Мариуполя

На войне особенно ценны те кадры, которые сами сдают своих же. Вот, к примеру, этот мужчина. Он представился Геннадием и заметил, что входит в спецназ "ДНР".

Вот Геннадий и рассказал на камеру, как же все происходит в Мариуполе. Спойлер: жалуется он целых четыре минуты.

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Наемники никак не контролируют 80% Мариуполя

Он отмечает, что город оккупантами контролируется не на 80%, как уверяют пропагандисты. Сами бои Геннадий называет очень тяжелыми. Входит оккупант в группу разведки, выявляющую боевые точки украинских военных.

Что касается потерь, то они немалые. А самим русским наемникам приходится прогрызать метр за метром, дом за домом, улицу за улицей. И двигаться им нужно еще много.

Обеспечивать экипировкой нужно себя самостоятельно

С экипировкой, жалуется оккупант, тоже не все хорошо. Признается, что бойцы его спрашивают, чем военное ведомство ДНР занималось все эти 8 лет? Никто точно не знает.

Также пожаловался на то, что россиян рядом вообще не видел. Они работают в другом направлении. Но помогают им кадыровцы.

Помните, когда запрещали снимать на боевых позициях? А знаете почему, а потому, что боец ​​может о чем-то оговориться. Он должен быть одет в форму, у него должны быть начищенные ботинки в окопе,

– подчеркнул он.

На самом же деле у бойцов есть базовый набор одежды. А вот бронежилеты и другую дополнительную экипировку следует покупать самостоятельно. Ее не выдают.

Смотрите видео исповеди русского оккупанта:

Жаловался он также на то, что бойцы "Азова" оснащены по полной программе. У них, говорит, и тепловизоры, и американские снайперские винтовки, и безупречная радиосвязь, и системы подавления.

"Они нас хорошо видят и контролируют ситуацию", – говорит он.

Признается оккупант, что ситуацию с заглушением сигнала можно сравнить с Первой мировой войной. Тогда люди тоже просто бежали под шары, потому что не знали, что впереди засада.

Мы, конечно же, победим, но это будет не так быстро. Бойцы, когда смотрят репортажи федеральных каналов, местных СМИ, они просто смеются,

– добавил он.

Азовсталь сравнил с настоящей крепостью

Русский наемник признается, что закреплена она так, что неизвестно, сколько сил нужно использовать, чтобы ее штурмовать. Говорит, что для этого понадобится тысяча "Кинжалов", чтобы хоть что-то сделать с Азовсталью. А если просто так идти, как они это сейчас делают, то будут потери, потери и еще раз потери.

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