От Геннадій і розповів на камеру, як же насправді все відбувається у Маріуполі. Спойлер: бідкається він цілих чотири хвилини.

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Найманці аж ніяк не контролюють 80% Маріуполя

Він зазначає, що місто окупантами контролюється не на 80%, як запевняють пропагандисти. Самі бої Геннадій називає дуже важкими. Входить окупант до групи розвідки, яка виявляє бойові точки українських військових.

Що стосується втрат, то вони чималі. А самим російським найманцям доводиться "прогризати" метр за метром, будинок за будинком, вулицю за вулицею. І рухатися їм потрібно ще чимало.

Забезпечувати екіпіруванням потрібно себе самостійно

З екіпіруванням, бідкається окупант, теж не все добре. Зізнається, що бійці його запитують, чим військове відомство "ДНР" займалося усі ці 8 років? Ніхто достеменно не знає.

Також поскаржився на те, що росіян поруч узагалі не бачив. Вони працюють на іншому напрямку. Натомість допомагають їм кадирівці.

Пам'ятаєте, коли забороняли знімати на бойових позиціях? А знаєте чому, а тому що боєць може про щось обмовитися. Він має бути одягнений у форму, у нього мають бути начищені черевики в окопі,

– наголосив він.

Насправді ж бійці мають базовий набір одягу. А от бронежилети й інше додаткове екіпірування слід купувати самостійно. Його не видають.

Дивіться відео сповіді російського окупанта:

Бідкався він також на те, що бійці "Азову" оснащені по повній програмі. У них, каже, і тепловізори, і американські снайперські гвинтівки, і бездоганний радіозв'язок, і системи заглушення.

"Вони нас добре бачать і контролюють ситуацію", – каже він.

Зізнається окупант, що ситуацію з заглушенням сигналу можна порівняти з Першою світовою війною. Тоді люди теж просто бігли під кулі, бо не знали, що попереду – засідка.

Ми, звичайно ж, переможемо, але це буде не так швидко. Бійці, коли дивляться репортажі федеральних каналів, місцевих ЗМІ, то вони просто сміються,

– додав орк.

Азовсталь порівняв зі справжньою фортецею

Російський найманець зізнається, що закріплена вона так, що невідомо, скільки сил потрібно використати, щоб її штурмувати. Каже, що для цього знадобиться хіба тисяча "Кинджалів", щоб бодай щось зробити з Азовсталлю. Натомість якщо просто так іти, як вони це зараз роблять, то будуть втрати, втрати і ще раз втрати.

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