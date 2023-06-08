Оккупанты 6 июня взорвали Каховскую ГЭС. Эта техногенная катастрофа повлекла затопление десятков населенных пунктов в Херсонской области и будет иметь ужасные последствия для экологии.

Важно Затоплено 600 квадратных километров, угроза для ЗАЭС существует: главное о подрыве Каховской ГЭС

Какая ситуация в Марьянском сейчас

В селе Марьянское ситуация несколько стабилизировалась. Сейчас берег зачистили, мертвую рыбу утилизировали. В некоторых местах вода отошла на расстояние более 300 метров.

На опубликованных кадрах видно, что на мели осталась рыба.

Село Марьянское после моря рыбы: смотрите видео

Криворожская восточная окружная прокуратура начала досудебное расследование по уголовным производствам по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны. По данным следствия, подрыв дамбы Каховской ГЭС привел к критическому снижению уровня воды в Каховском водохранилище.

В результате у села Марьянское Криворожского района произошла массовая гибель водных биоресурсов, которая может привести к экологической катастрофе,

– говорится в сообщении.

Следователи продолжают фиксировать негативные последствия подрыва Каховской ГЭС и устанавливают размер ущерба, нанесенного окружающей среде в результате экоцида. На месте массового моря рыбы также работают представители прокуратуры, полиции и государственных контролирующих органов области.

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