Окупанти 6 червня підірвали Каховську ГЕС. Ця техногенна катастрофа спричинила затоплення десятків населених пунктів на Херсонщині та матиме жахливі наслідки для екології.

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Яка ситуація у Мар'янському зараз

У селі Мар'янське ситуація дещо стабілізувалася. Нині берег зачистили, мертву рибу – утилізували. У деяких місцях вода відійшла на відстань понад 300 метрів.

На опублікованих кадрах видно, що на мілині залишилася риба.

Село Мар'янське після мору риби: дивіться відео

Криворізька східна окружна прокуратура почала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни. За даними слідства, підрив дамби Каховської ГЕС призвело до критичного зниження рівня води у Каховському водосховищі.

Внаслідок цього біля села Мар'янське Криворізького району сталася масова загибель водних біоресурсів, яка може призвести до екологічної катастрофи,

– мовиться у повідомлені.

Слідчі продовжують фіксувати негативні наслідки підриву Каховської ГЕС та встановлюють розмір збитків, завданих довкіллю внаслідок екоциду. На місці масового мору риби також працюють представники прокуратури, поліції та державних контролюючих органів області.

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