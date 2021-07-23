Экологи назвали причину появления розовых луж под Ровно

Специалисты Госэкоинспекции уже отобрали пробы грунта на месте разлива розового вещества вблизи села Колоденка Ровненской области. Результаты будут известны через неделю.

Инспекторы исследуют почву на содержание аммония солевого, фосфора, серы подвижной и тяжелых металлов. Об этом заявил председатель Государственной экологической инспекции Украины.

Читайте также "Жидкость пахнет химикатами": на Ровненщине обнаружили лужи с розовой водой – фото

Причина появления розовых луж

Специалисты ГСЧС провели исследование розового вещества. Выяснилось, что это препарат для борьбы с вредителями "Префект", который сертифицирован в Украине.

Эксперты провели обследование воздуха – содержания опасных веществ не обнаружили,

– рассказал Малеванный.

Общая площадь загрязнения сейчас составляет 635,8 квадратных метров. Этот участок арендует ООО "Акрис АГРО".

Полиция может открыть дело

Госэкоинспекция уже направила заявление в полицию относительно признаков уголовного нарушения по статье о загрязнении и порче земель.