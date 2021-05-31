Будет зависеть от риторики Лукашенко, – Кравчук об экономических санкциях против Беларуси

В Европейском Союзе призвали ввести экономические и финансовые санкции против Беларуси. Решение Украины будет зависеть от того, как себя будет вести самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

Если от введения санкций будут страдать белорусы, то это точно не лучшее решение ситуации. Такое мнение в эфире высказала заместительница глава фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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По ее словам, сейчас вариант с введением ограничений пока не рассматривается. Но в случае дальнейших недружественных шагов Беларуси – ситуация может измениться.

Дальнейшие шаги по введению экономических санкций будут зависеть от риторики самого нелегитимного президента Лукашенко и тех действий, которые он может делать для украинских продуктов,

– отметила Кравчук.

Она отметила, что необходимо проследить за экономическим интересом белорусских чиновников и силовиков и "бить" именно туда.

Интересы украинцев – превыше всего

Нардеп отметила, что в экономических отношениях с Беларусью Украина должна прежде всего руководствоваться интересами украинцев.

"Если речь идет об определенном импорте, который занимает какую-то долю рынка, то резкое прекращение поставок белорусского бензина может повлечь определенные неудобства, прежде всего для украинцев", – сказала Кравчук.

Кравчук прокомментировала экономические отношения Украины и Беларуси: смотрите видео