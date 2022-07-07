В россии мобилизации не будет: уже готов закон о поддержке войны без нее, – разведка Британии

Российские власти очень боятся объявлять всеобщую мобилизацию в стране. Поэтому ищут другие пути для поддержки войны против Украины.

Оглашение общей мобилизации в России означало бы для россиян, что "все не идет по плану", как бы в обратном не убеждали российские пропагандисты. Поэтому местные власти ищут пути, как бы оттянуть мобилизацию и удержать экономику от падения под тяжестью войны и санкций. Но пострадают при этом же россияне.

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Нижняя палата российского парламента приняла одновременно во втором и третьем чтениях закон, разрешающий правительству вводить "специальные меры в сфере экономики". Все ради "обеспечения армии России при проведении "контртеррористических и других операций" за пределами страны".

"Это законодательство, вероятно, является попыткой кремля ввести экономические меры для поддержки "специальной военной операции" без официального объявления государственной мобилизации, которая остается политически чувствительной. Это также позволяет России избежать признания того, что она участвует в войне, или ее неспособности преодолеть украинский" армию, преобладавшую численностью и вооружением", – говорится в сообщении Минобороны Британии.

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Теперь власть может временно расконсервировать мобилизационные мощности и объекты, а также разбронировать материальные ценности государственного резерва.

Вместе с тем власти решили вводить на отдельных производствах особый порядок привлечения к работе. После его введения работодатель будет иметь право:

привлекать сотрудника к сверхурочной работе, работе по выходным или праздникам, а также вызвать его из отпуска без согласия последнего

не компенсировать деньгами отпуск, накопившийся более 28 дней;

не заменять оплату сверхурочных часов дополнительным отдыхом вместо денег;

устанавливать количество сверхурочной работы вне действующих ограничений;

перенести ежегодный отпуск работника, если в текущем рабочем году может неблагоприятно повлиять на деятельность работодателя;

ставить сотруднику две рабочие смены подряд;

устанавливать еженедельный непрерывный отдых менее 42 часов.

Также власти получили право проводить закупки для выполнения гособоронзаказа у единого поставщика. А также обязать любые юридические лица заключать госконтракты, если они необходимы для проведения контртеррористических и других операций вне территории страны. Фактически, этим законом запрещается отказываться от государственного заказа, если такое поступит от властных структур.

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