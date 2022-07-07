Оголошення загальної мобілізації в росії означало б для росіян, що "все не йде за планом", як би у зворотньому не переконували російські пропагандисти. Тож тамтешні можновладці шукають шляхи, як би відтягнути мобілізацію та втримати економіку від падіння під тягарем війни та санкцій. Але постраждають при цьому ж самі росіяни.

Варте уваги Заборонили практично усе: держдума росії оновила закон про держзраду

Нижня палата російського парламенту прийняла одночасно в другому і третьому читаннях закон, що дозволяє уряду вводити "спеціальні заходи у сфері економіки". Все заради "забезпечення армії росії при проведенні "контртерористичних та інших операцій" за межами країни".

"Це законодавство, ймовірно, є спробою кремля запровадити економічні заходи для підтримки "спеціальної військової операції" без офіційного оголошення державної мобілізації, яка залишається політично чутливою. Це також дозволяє росії уникнути визнання того, що вона бере участь у війні, або її нездатності подолати українську армію, яку переважала чисельністю та озброєнням", – йдеться в повідомлені Міноборони Британії

Що змінилося в росії з новими законами

Тож тепер влада може тимчасово розконсервувати мобілізаційні потужності та об'єкти, а також розбронювати матеріальні цінності державного резерву.

Поряд з тим влада вирішила вводити на окремих виробництвах особливий порядок залучення до роботи. Після його запровадження роботодавець матиме право:

залучати співробітника до понаднормової роботи, роботи у вихідні або свята, а також викликати його з відпустки без згоди останнього

не компенсувати грошима відпустку, що накопичилася більше 28 днів;

не замінювати оплату понаднормових годин додатковим відпочинком замість грошей;

встановлювати кількість понаднормової роботи за межами діючих обмежень;

перенести щорічну відпустку працівника, якщо у поточному робочому році той може несприятливо вплинути на діяльність роботодавця;

ставити співробітникові дві робочі зміни поспіль;

встановлювати щотижневий безперервний відпочинок менше 42 годин.

Також влада отримала право проводити закупівлі для виконання держоборонзамовлення у єдиного постачальника. А також зобов'язати будь-які юридичні особи укладати держконтракти, якщо ті необхідні для проведення контртерористичних та інших операцій поза територією країни. Фактично цим законом забороняється відмовлятися від державного замовлення, якщо таке надійде від владних структур.

Дивіться відео про те, чи буде в Україні мобілізація жінок