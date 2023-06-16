Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его мнению, этому могли оказать содействие сегодняшние неоднозначные события в Киеве сегодня.
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Почему президент ОАЭ покинул экономический форум
В пятницу 16 июня Владимир Путин в Санкт-Петербурге выступал на Петербургском интернациональном экономическом форуме. Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад бин Заид Аль Нагаян встретился с российским диктатором.
Но вдруг перед дискуссией, на которой должны были присутствовать президенты России, ОАЭ и Алжира, лидер Арабских Эмиратов поспешно скрылся с этого мероприятия.
Я уверен, что это было из-за бомбардировок Киева. Потому что президент Эмиратов не готов сидеть рядом с человеком, который сегодня наносит удар "Кинжалами" по 6 африканским лидерам (фигурально – 24 Канал),
– отметил Михаил Шейтельман.
Отметим, что дискуссия прописана в программе и анонсирована накануне. Сегодня ее отменили буквально за десять минут до начала.
Михаил Шейтельман о бегстве президента ОАЭ с экономического форума в России: смотрите видео
Путин теряет свое влияние
Заметим, что 18 июня год назад впервые опубликован "мирный план" в американском издании National Interest. В частности, в нем находились пункты, согласно которым Украина навсегда отказывается от вступления в НАТО, добровольно сокращает свою армию и уничтожает свое тяжелое вооружение.
"Почему я упомянул о National Interest? Потому что сегодня он снова "всплыл". Владелец этого издания на Международном экономическом форуме сидит рядом с Путиным на сцене задает ему вопросы. Они просто сожгли своего "шпиона", – подчеркнул политтехнолог.
Интересно наблюдать, как National Interest от Украины требовали фактически уничтожить свою армию и отказаться от курса в НАТО. А уже через год все, чего они хотят – чтобы с Владимира Путина, военного преступника, сняли ордер на арест.
Обстрелы во время приезда африканской делегации в Киев: что известно
- В пятницу, 16 июня, в Киев прибыло 6 африканских президентов, чтобы обсудить собственную "мирную инициативу". Незадолго после этого по всем областям Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов баллистики.
- Россияне совершили комбинированную атаку, обстреляв Киевщину и Киев "Кинжалами" и "Калибрами". К счастью, 12 ракет и 2 беспилотника уничтожили силы украинского ПВО.
- Африканская делегация прокомментировала обстрелы. По словам представителя президента ЮАР, это никак не повлияло на работу "мирной миссии". Более того, несколько впоследствии он написал в Twitter, что делегация "не слышала ни сирен, ни взрывов". Интересно также отметить, что журналисты Reuters сообщали, что африканские лидеры спускались в укрытие.