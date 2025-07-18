В ISW сказали, какие проблемы имеет экономика России и к чему приведут "вторичные тарифы" Трампа

Политика Центробанка РФ, которая призвана создать иллюзию внутренней стабильности, на самом деле лишь углубляет экономическую нестабильность страны. В то же время возможное введение вторичных санкций администрацией Дональда Трампа могло бы еще сильнее ударить по российской экономике.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны.

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Что показывает нестабильность экономики России?

Издание Bloomberg, со ссылкой на ежемесячный отчет Центрального банка России за июнь 2025 года, сообщило, что сезонно скорректированный годовой уровень инфляции в России снизился до 4% в июне 2025 года, что соответствует целевому уровню инфляции в России в четыре процента.

Bloomberg оценило снижение SAAR (сезонно скорректированный годовой показатель – 24 Канал) инфляции как первый показатель того, что усилия Центрального банка по снижению уровня инфляции были успешными. В отчете Центрального банка России предостерегается, что официальный годовой уровень инфляции остается на уровне 9%, но оценивается, что если текущая траектория сохранится, уровень инфляции может достичь целевого показателя в 4% где-то в 2026 году,

– отмечают в ISW.

Однако, как отмечают эксперты, SAAR является краткосрочным показателем, и его снижение вряд ли положительно повлияет на российскую экономику в долгосрочной перспективе. Центральный банк России также сообщил, что стоимость инструментов, начисляющих проценты – финансовых активов, генерирующих проценты – значительно снизилась в июне 2025 года, и что инвесторы ожидают средней ключевой процентной ставки ниже 18 процентов в период с августа 2025 года по октябрь 2025 года.

"В отчете Центрального банка России утверждается, что сильный российский рубль значительно повлиял на снижение среднегодовой процентной ставки. Сильный рубль повышает покупательную способность России на мировом рынке, что, свою очередь, снижает рублевую стоимость импортных товаров, таких как машины и технологии, снижая затраты на производство (затраты на производство товаров или услуг) и инфляционное давление (который со временем увеличивает цену на товары и услуги) на фирмы, которые полагаются на импортные компоненты", – объяснили аналитики.

В ISW пишут, что укрепленный рубль смягчает удар западных санкций, поскольку делает параллельный импорт дешевле и сохраняет заменители доступными. Институт изучения войны оценивает, что вторичные санкции, вероятно, еще больше повлияют на российскую экономику, подрывая доходы от российской нефти и удешевляя импорт с помощью укрепленного рубля, что является важным для финансирования Кремлем его войны против Украины.

Центральный банк России сообщил о двух потенциальных осложняющих факторах снижения процентной ставки: окончательное ослабление эффектов предыдущих периодов укрепления рубля, которые способствовали замедлению роста цен в июне 2025 года, и постоянный рост стоимости услуг, несмотря на стабилизацию обменного курса и стоимости товаров, чувствительных к кредитованию,

– отмечено в отчете.

Как на экономику России влияют высокие зарплаты военным?

В ISW отметили, что неприемлемо высокие выплаты солдатам в России и последствия нехватки внутренней рабочей силы, что из этого следует, вероятно, еще больше дестабилизируют российскую экономику, независимо от заявлений Кремля об экономической стабильности.

Эксперты напомнили, что российская стратегия стимулирования набора добровольцев путем предложения больших единовременных выплат новобранцам и одновременных усилий по быстрому расширению своей оборонно-промышленной базы с 2022 года потребовала от России значительного увеличения выплат как для поддержки набора военнослужащих, так и для увеличения рабочей силы в ОПК.

России пришлось значительно увеличить федеральные и региональные единовременные премии, чтобы стимулировать россиян подписывать военные контракты, а не брать на себя другие работы, учитывая высокий уровень потерь среди россиян. Конкуренция между российским ОПК и гражданскими предприятиями повышает среднюю зарплату на этих должностях и в целом повышает цены в сфере услуг.

"Эти факторы, в сочетании с нехваткой рабочей силы в гражданском и оборонном секторах, вероятно, способствуют расхождениям между стоимостью товаров и услуг в отчете Центрального банка, ограничивая экономический рост России, усилия по созданию вооруженных сил и промышленное производство оборонной промышленности. ISW продолжает оценивать, что Россия не может бесконечно обновлять свои войска при текущем уровне потерь без принудительной мобилизации, которую президент России Владимир Путин не хочет объявлять. Также Кремль не может поддерживать все более высокие выплаты новобранцам, ведь российская экономика просто это не потянет", – отмечается в отчете.

Эксперты подчеркивают, что Россия фактически "сжигает свечу с обоих концов", одновременно ослабляя монетарную политику для стимулирования краткосрочного роста, одновременно расширяя бюджетные расходы для поддержки военных усилий.

Эта стратегия, вероятно, негативно повлияет на российскую экономику, ослабляя покупательную способность потребителей, девальвируя рубль в среднесрочной и долгосрочной перспективе и создавая глубокую макроэкономическую нестабильность.

Что происходит с кредитами в российских банках?

В ISW также пишут, что российские банкиры частно выражают обеспокоенность по поводу роста количества просроченных и неоплаченных кредитов, несмотря на заявления Центрального банка России об экономической стабильности. Так, издание Bloomberg 17 июля сообщило, что руководители "некоторых крупнейших банков России" частно обсуждали обращение за государственной помощью, если уровень просроченных и неоплаченных кредитов в их портфелях будет продолжать расти в течение 2025 года.

Bloomberg сообщило, что оно пересмотрело документы, указывающие на то, что трем системно важным кредиторам России (финансовым учреждениям, потенциальное банкротство которых может нарушить работу более широкой финансовой системы и экономики) может понадобиться вернуть средства, потерянные из-за неработающих кредитов,

– говорится в отчете.

Журналисты отмечали, что неработающий кредит, выданный российскими банками, вырос на 1,2 процента в 2025 году и может вырасти до 6 или 7% с их текущего уровня в 4% к 2026 году.

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина ранее преуменьшала риск системного экономического кризиса, утверждая, что российская банковская система имеет резервный капитал в размере восьми триллионов рублей (около 102,5 миллиарда долларов).

Bloomberg сообщало, что Центральный банк России посоветовал кредиторам сосредоточиться на реструктуризации кредитов заемщикам и поглощении проблемных кредитов, что отражает рискованную и противоречивую экономическую политику России, а не осознание полного масштаба поиска займов.

Поэтому Центральный банк России, вероятно, не заинтересован в спасении крупных российских банков – действия, которая может вызвать проблемы с ликвидностью и, в худшем случае, привести к банкротству банка. Любое банкротство крупного российского банка подорвало бы давнее заявление президента России Владимира Путина, что ни война в Украине, ни западные санкции не вредят российской экономике.